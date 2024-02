CANCOM SE Aktie News: Anleger schicken CANCOM SE am Mittag auf rotes Terrain

Blick auf CANCOM SE-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von CANCOM SE. Das Papier von CANCOM SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 29,92 EUR abwärts.

Um 11:34 Uhr fiel die CANCOM SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 29,92 EUR ab. Die CANCOM SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 29,92 EUR nach. Bei 30,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 7.421 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 35,10 EUR. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 14,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,26 EUR am 26.10.2023. Abschläge von 28,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die CANCOM SE-Aktie im Durchschnitt mit 33,60 EUR.

CANCOM SE ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,27 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CANCOM SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,27 EUR in den Büchern gestanden. CANCOM SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 329,55 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 329,55 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 28.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 27.03.2025.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

TecDAX-Titel CANCOM SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CANCOM SE von vor 10 Jahren verdient

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX gibt schlussendlich nach

SDAX aktuell: SDAX präsentiert sich am Nachmittag leichter