CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE tendiert am Vormittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 30,22 EUR.

Das Papier von CANCOM SE konnte um 09:03 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 30,22 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die CANCOM SE-Aktie bisher bei 30,24 EUR. Bei 30,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der CANCOM SE-Aktie belief sich zuletzt auf 551 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 35,10 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,15 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 21,26 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CANCOM SE-Aktie 29,65 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 33,60 EUR für die CANCOM SE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CANCOM SE am 10.11.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,27 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,27 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat CANCOM SE mit einem Umsatz von insgesamt 329,55 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 329,55 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 28.03.2024 dürfte CANCOM SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 27.03.2025 erwartet.

