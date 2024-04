CANCOM SE Aktie News: Anleger schicken CANCOM SE am Vormittag ins Plus

Blick auf CANCOM SE-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 27,92 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die CANCOM SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 27,92 EUR. Die CANCOM SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 27,96 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 7.233 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 10.05.2023 auf bis zu 33,16 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,77 Prozent hinzugewinnen. Bei 21,26 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 31,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,03 EUR je CANCOM SE-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,80 EUR für die CANCOM SE-Aktie.

CANCOM SE veröffentlichte am 10.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,27 EUR gegenüber 0,27 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 329,55 EUR gegenüber 329,55 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.05.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der CANCOM SE-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 20.05.2025.

Experten taxieren den CANCOM SE-Gewinn für das Jahr 2027 auf 4,44 EUR je Aktie.

