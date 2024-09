CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Nachmittag billiger

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der CANCOM SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 27,08 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:40 Uhr fiel die CANCOM SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 27,08 EUR ab. Die CANCOM SE-Aktie sank bis auf 26,52 EUR. Bei 27,24 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 25.607 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 34,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.07.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Kursplus von 25,55 Prozent wieder erreichen. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,26 EUR. Mit einem Kursverlust von 21,49 Prozent würde die CANCOM SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem CANCOM SE seine Aktionäre 2023 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,06 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 33,70 EUR an.

Am 13.08.2024 hat CANCOM SE die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,20 EUR. Im letzten Jahr hatte CANCOM SE einen Gewinn von 0,10 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 329,35 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 394,74 Mio. EUR ausgewiesen.

Am 12.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von CANCOM SE rechnen Experten am 13.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CANCOM SE einen Gewinn von 1,39 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

CANCOM SE-Aktie: Was Analysten von CANCOM SE erwarten

Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX klettert zum Handelsende

Verluste in Frankfurt: TecDAX verbucht schlussendlich Abschläge