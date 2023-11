Aktie im Blick

CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Donnerstagvormittag stärker

02.11.23 09:23 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 24,20 EUR.

Um 09:03 Uhr ging es für das CANCOM SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 24,20 EUR. Den Tageshöchststand markierte die CANCOM SE-Aktie bei 24,20 EUR. Bei 23,96 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.298 CANCOM SE-Aktien. Mit einem Kursgewinn bis auf 35,10 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 45,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CANCOM SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 26.10.2023 auf bis zu 21,26 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 12,15 Prozent Luft nach unten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 33,70 EUR. Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CANCOM SE am 10.11.2022. Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 09.11.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von CANCOM SE rechnen Experten am 14.11.2024. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie Gewinne in Frankfurt: Am Nachmittag Gewinne im TecDAX TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein CANCOM SE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren Freitagshandel in Frankfurt: SDAX zum Ende des Freitagshandels fester

