CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE schiebt sich am Dienstagvormittag vor

Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 28,46 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die CANCOM SE-Aktie bei 28,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.344 CANCOM SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.01.2022 auf bis zu 59,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 52,49 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 23,04 EUR fiel das Papier am 29.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Verlust von 23,52 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 42,80 EUR an.

CANCOM SE ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

CANCOM SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 28.03.2023 präsentieren.

