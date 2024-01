CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Blick auf CANCOM SE-Kurs

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von CANCOM SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,7 Prozent auf 28,34 EUR abwärts.

Um 15:49 Uhr ging es für die CANCOM SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,7 Prozent auf 28,34 EUR. Im Tief verlor die CANCOM SE-Aktie bis auf 28,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 29,14 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 36.840 CANCOM SE-Aktien.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 35,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 23,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 26.10.2023 Kursverluste bis auf 21,26 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 24,98 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die CANCOM SE-Aktie im Durchschnitt mit 33,40 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CANCOM SE am 10.11.2022. CANCOM SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,27 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,27 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 329,55 EUR gegenüber 329,55 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 28.03.2024 dürfte CANCOM SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von CANCOM SE rechnen Experten am 27.03.2025.

