CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE tendiert am Vormittag südwärts

Kursentwicklung

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 28,94 EUR ab.

Die CANCOM SE-Aktie notierte um 09:03 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 28,94 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die CANCOM SE-Aktie bis auf 28,84 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 29,14 EUR. Zuletzt wechselten 1.665 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (35,10 EUR) erklomm das Papier am 07.03.2023. 21,29 Prozent Plus fehlen der CANCOM SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.10.2023 (21,26 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 26,54 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 33,40 EUR an.

Am 10.11.2022 legte CANCOM SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,27 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 329,55 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 329,55 EUR eingefahren.

CANCOM SE wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 28.03.2024 vorlegen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte CANCOM SE möglicherweise am 27.03.2025 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX sackt zum Start ab

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich schlussendlich fester

SDAX-Handel aktuell: SDAX am Mittwochnachmittag stärker