CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,0 Prozent auf 26,14 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das CANCOM SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,0 Prozent auf 26,14 EUR. In der Spitze legte die CANCOM SE-Aktie bis auf 26,14 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 34.370 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (34,00 EUR) erklomm das Papier am 06.07.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,07 Prozent hinzugewinnen. Am 12.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,22 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie.

CANCOM SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,05 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CANCOM SE-Aktie bei 30,00 EUR.

Am 12.11.2024 hat CANCOM SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,27 EUR erwirtschaftet worden. CANCOM SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 422,60 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 415,83 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.03.2025 terminiert. Am 31.03.2026 wird CANCOM SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,13 EUR je CANCOM SE-Aktie.

