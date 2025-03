CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag im Plus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 25,36 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 25,36 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die CANCOM SE-Aktie bei 25,36 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.737 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.07.2024 auf bis zu 34,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,07 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CANCOM SE-Aktie. Am 12.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,22 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 19,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,05 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 30,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte CANCOM SE am 12.11.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,28 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,27 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CANCOM SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 422,60 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 415,83 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte CANCOM SE am 31.03.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von CANCOM SE rechnen Experten am 31.03.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,13 EUR je CANCOM SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

So schätzen die Analysten die CANCOM SE-Aktie im Februar 2025 ein

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX schlussendlich mit Gewinnen