CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE schiebt sich am Mittwochnachmittag vor

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,6 Prozent auf 29,10 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die CANCOM SE-Papiere um 15:41 Uhr 4,6 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die CANCOM SE-Aktie bei 29,32 EUR. Bei 28,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 60.943 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Am 10.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,16 EUR an. Mit einem Zuwachs von 13,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 21,26 EUR. Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 26,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,03 EUR. Im Vorjahr hatte CANCOM SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CANCOM SE-Aktie bei 33,80 EUR.

Am 10.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,27 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CANCOM SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,27 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 329,55 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 329,55 EUR.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.05.2024 terminiert. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 20.05.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem CANCOM SE-Gewinn in Höhe von 1,42 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

TecDAX aktuell: TecDAX schlussendlich im Minus

Angespannte Stimmung in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Dienstagnachmittag

CANCOM-Aktie nach positiver Warburg-Studie weiter erholt