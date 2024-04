CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE tritt am Mittwochvormittag auf der Stelle

Kursentwicklung

Die Aktie von CANCOM SE zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 27,82 EUR zeigte sich die CANCOM SE-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:07 Uhr bei der CANCOM SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 27,82 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die CANCOM SE-Aktie bisher bei 28,08 EUR. Die CANCOM SE-Aktie sank bis auf 27,74 EUR. Bei 28,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 1.606 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.05.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CANCOM SE-Aktie 19,19 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 21,26 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Verlust von 23,58 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass CANCOM SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,03 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete CANCOM SE 1,000 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die CANCOM SE-Aktie bei 33,80 EUR.

Am 10.11.2022 lud CANCOM SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. CANCOM SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,27 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,27 EUR je Aktie gewesen. CANCOM SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 329,55 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 329,55 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.05.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 20.05.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,42 EUR je CANCOM SE-Aktie belaufen.

