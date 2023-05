CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittag kaum bewegt

Aktien in diesem Artikel CANCOM 32,08 EUR

Die CANCOM SE-Aktie bewegte sich um 11:41 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 32,10 EUR. Die CANCOM SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 32,42 EUR. Die CANCOM SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 32,10 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 32,36 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.619 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Am 04.05.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,52 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 23,04 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 39,32 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 40,10 EUR für die CANCOM SE-Aktie aus.

Am 10.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte CANCOM SE am 11.05.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der CANCOM SE-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 09.05.2024.

