CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag gefragt

So entwickelt sich CANCOM SE

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 29,90 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 29,90 EUR. Die CANCOM SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 29,90 EUR. Bei 29,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 48 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.05.2023 bei 33,16 EUR. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 9,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 21,26 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,01 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die CANCOM SE-Aktie bei 34,64 EUR.

Am 28.03.2024 legte CANCOM SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CANCOM SE 0,09 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 459,87 Mio. EUR gegenüber 367,80 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 14.05.2024 dürfte CANCOM SE Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 20.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem CANCOM SE-Gewinn in Höhe von 1,42 EUR je Aktie aus.

