CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Dienstagmittag im Minusbereich

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 24,32 EUR.

Das Papier von CANCOM SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 24,32 EUR abwärts. In der Spitze fiel die CANCOM SE-Aktie bis auf 24,32 EUR. Bei 24,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der CANCOM SE-Aktie belief sich zuletzt auf 13.739 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 44,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie. Am 21.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,08 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 5,10 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der CANCOM SE-Aktie wird bei 34,10 EUR angegeben.

Am 10.11.2022 lud CANCOM SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 09.11.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können CANCOM SE-Anleger Experten zufolge am 14.11.2024 werfen.

