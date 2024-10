CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittag verlustreich

Kurs der CANCOM SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von CANCOM SE. Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 27,50 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:41 Uhr um 0,7 Prozent auf 27,50 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der CANCOM SE-Aktie ging bis auf 27,44 EUR. Bei 27,86 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.950 CANCOM SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 34,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 23,64 Prozent Plus fehlen der CANCOM SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 21,26 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 22,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,05 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,30 EUR.

CANCOM SE ließ sich am 13.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CANCOM SE ein EPS von 0,10 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 394,74 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 329,35 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 12.11.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 13.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von CANCOM SE.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CANCOM SE einen Gewinn von 1,37 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

