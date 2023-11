CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittag stärker

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von CANCOM SE. Zuletzt stieg die CANCOM SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 24,12 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:42 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 24,12 EUR. Den Tageshöchststand markierte die CANCOM SE-Aktie bei 24,26 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 24,14 EUR. Bisher wurden via XETRA 9.534 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,10 EUR. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 31,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 21,26 EUR fiel das Papier am 26.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,70 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte CANCOM SE am 10.11.2022.

Am 09.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von CANCOM SE rechnen Experten am 14.11.2024.

