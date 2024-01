CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittag gefragt

Kurs der CANCOM SE

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von CANCOM SE. Das Papier von CANCOM SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 28,46 EUR.

Um 11:39 Uhr stieg die CANCOM SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 28,46 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die CANCOM SE-Aktie bisher bei 28,66 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 28,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 11.110 CANCOM SE-Aktien.

Bei einem Wert von 35,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,33 Prozent. Am 26.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,26 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 33,40 EUR an.

Am 10.11.2022 legte CANCOM SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,27 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,27 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CANCOM SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 329,55 EUR im Vergleich zu 329,55 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 28.03.2024 erwartet. CANCOM SE dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 27.03.2025 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

