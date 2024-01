CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE tendiert am Vormittag um Nulllinie

Blick auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Zum Vortag unverändert notierte die CANCOM SE-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 28,40 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie bewegte sich um 09:00 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 28,40 EUR. Die CANCOM SE-Aktie legte bis auf 28,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den tiefsten Stand des Tages markierte die CANCOM SE-Aktie bisher bei 28,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 432 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 35,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CANCOM SE-Aktie 23,59 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 21,26 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.10.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 25,14 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,40 EUR.

CANCOM SE ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,27 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 329,55 EUR. Im Vorjahresviertel hatte CANCOM SE 329,55 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 28.03.2024 dürfte CANCOM SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. CANCOM SE dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 27.03.2025 präsentieren.

