CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE macht am Dienstagvormittag Boden gut

Kurs der CANCOM SE

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 24,94 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:02 Uhr stieg die CANCOM SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 24,94 EUR. Die CANCOM SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 25,00 EUR an. Bei 25,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 68 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (34,00 EUR) erklomm das Papier am 06.07.2024. Gewinne von 36,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,22 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten CANCOM SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,01 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,20 EUR je CANCOM SE-Aktie an.

CANCOM SE ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,27 EUR erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 422,60 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 415,83 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.03.2025 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,21 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

CANCOM SE-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Januar

Gewinne in Frankfurt: TecDAX schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Handel in Frankfurt: TecDAX liegt nachmittags im Plus