CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 26,84 EUR.

Die Aktie verlor um 10:54 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 26,84 EUR. In der Spitze fiel die CANCOM SE-Aktie bis auf 26,68 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 26,92 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 22.674 CANCOM SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (35,10 EUR) erklomm das Papier am 07.03.2023. Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 30,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (21,26 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

CANCOM SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,956 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 33,80 EUR an.

Am 10.11.2022 legte CANCOM SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 329,55 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 329,55 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von CANCOM SE wird am 28.03.2024 gerechnet. Am 27.03.2025 wird CANCOM SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass CANCOM SE im Jahr 2023 1,08 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

