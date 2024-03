CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Nachmittag nahe Vortagesniveau

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von CANCOM SE hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die CANCOM SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 26,90 EUR.

Bei der CANCOM SE-Aktie ließ sich um 15:47 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 26,90 EUR. Bei 27,10 EUR markierte die CANCOM SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die CANCOM SE-Aktie bisher bei 26,68 EUR. Mit einem Wert von 26,92 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten CANCOM SE-Aktien beläuft sich auf 36.184 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 35,10 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Kursplus von 30,48 Prozent wieder erreichen. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,26 EUR ab. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 26,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,956 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,80 EUR für die CANCOM SE-Aktie.

CANCOM SE ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,27 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,27 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CANCOM SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 329,55 EUR im Vergleich zu 329,55 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.03.2024 veröffentlicht. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte CANCOM SE möglicherweise am 27.03.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass CANCOM SE im Jahr 2023 1,08 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

XETRA-Handel: TecDAX liegt schlussendlich im Plus

Börse Frankfurt: Pluszeichen im TecDAX

Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX mittags mit Kursplus