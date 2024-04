CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Nachmittag im Plus

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,2 Prozent auf 30,52 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,2 Prozent auf 30,52 EUR zu. Im Tageshoch stieg die CANCOM SE-Aktie bis auf 31,04 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 29,80 EUR. Bisher wurden heute 107.165 CANCOM SE-Aktien gehandelt.

Bei 33,16 EUR markierte der Titel am 10.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,65 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 21,26 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,03 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die CANCOM SE-Aktie bei 33,80 EUR.

CANCOM SE veröffentlichte am 10.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,27 EUR. Im Vorjahresviertel hatte CANCOM SE 0,27 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 329,55 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 329,55 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 14.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von CANCOM SE rechnen Experten am 20.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CANCOM SE einen Gewinn von 1,42 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

