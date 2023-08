CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE verzeichnet am Freitagnachmittag kaum Ausschläge

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Mit einem Wert von 23,72 EUR bewegte sich die CANCOM SE-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die CANCOM SE-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 23,72 EUR. Die CANCOM SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 24,00 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die CANCOM SE-Aktie bis auf 23,58 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,72 EUR. Zuletzt wechselten 100.304 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 36,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.08.2022 erreicht. 51,77 Prozent Plus fehlen der CANCOM SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.09.2022 bei 23,04 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der CANCOM SE-Aktie wird bei 37,90 EUR angegeben.

CANCOM SE ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte CANCOM SE am 10.08.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können CANCOM SE-Anleger Experten zufolge am 14.08.2024 werfen.

