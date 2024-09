CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE verliert am Vormittag

CANCOM SE im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 26,78 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie notierte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 26,78 EUR. Das Tagestief markierte die CANCOM SE-Aktie bei 26,78 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,92 EUR. Zuletzt wechselten 873 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 34,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.07.2024). Gewinne von 26,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 21,26 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CANCOM SE-Aktie 20,61 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,05 EUR. Im Vorjahr erhielten CANCOM SE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die CANCOM SE-Aktie bei 33,30 EUR.

Am 13.08.2024 lud CANCOM SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das EPS belief sich auf 0,20 EUR gegenüber 0,10 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 394,74 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 329,35 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 12.11.2024 erwartet. Schätzungsweise am 13.11.2025 dürfte CANCOM SE die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 2,11 EUR je CANCOM SE-Aktie.

