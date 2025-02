CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester

CANCOM SE im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die CANCOM SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 25,40 EUR.

Um 15:47 Uhr wies die CANCOM SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 25,40 EUR nach oben. Die CANCOM SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 25,50 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,80 EUR. Der Tagesumsatz der CANCOM SE-Aktie belief sich zuletzt auf 23.635 Aktien.

Am 06.07.2024 markierte das Papier bei 34,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 25,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.11.2024 bei 21,22 EUR. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 19,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,01 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,20 EUR je CANCOM SE-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CANCOM SE am 12.11.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,28 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,27 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 422,60 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 415,83 Mio. EUR in den Büchern standen.

Am 27.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von CANCOM SE veröffentlicht werden.

In der CANCOM SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,21 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

