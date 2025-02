CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag kaum bewegt

Aktie im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 24,84 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:04 Uhr bei der CANCOM SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 24,84 EUR. Die CANCOM SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 24,84 EUR. Das bisherige Tagestief markierte CANCOM SE-Aktie bei 24,78 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 24,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.004 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (34,00 EUR) erklomm das Papier am 06.07.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 36,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CANCOM SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,22 EUR. Dieser Wert wurde am 12.11.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CANCOM SE-Aktie 14,57 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,01 EUR. Im Vorjahr erhielten CANCOM SE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,20 EUR für die CANCOM SE-Aktie.

CANCOM SE veröffentlichte am 12.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,28 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CANCOM SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 422,60 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 415,83 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 27.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,21 EUR je Aktie in den CANCOM SE-Büchern.

