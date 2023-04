CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittag mit Einbußen

Aktien in diesem Artikel CANCOM 30,36 EUR

Die CANCOM SE-Aktie musste um 11:37 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 30,46 EUR. Die CANCOM SE-Aktie sank bis auf 30,26 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 30,54 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 16.639 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Bei 57,55 EUR markierte der Titel am 06.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Kursplus von 47,07 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.09.2022 (23,04 EUR). Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 32,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 41,60 EUR.

CANCOM SE ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von CANCOM SE wird am 11.05.2023 gerechnet. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte CANCOM SE möglicherweise am 09.05.2024 präsentieren.

