CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Freitagmittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von CANCOM SE. Der CANCOM SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,3 Prozent auf 29,92 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:44 Uhr mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 29,92 EUR. Zwischenzeitlich weitete die CANCOM SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 29,72 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 30,40 EUR. Zuletzt wechselten 43.834 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.05.2023 bei 33,16 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,83 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 21,26 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,94 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,03 EUR. Im Vorjahr hatte CANCOM SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 34,64 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte CANCOM SE am 10.11.2022 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 329,55 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 329,55 EUR.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 14.05.2024 erwartet. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 20.05.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass CANCOM SE im Jahr 2024 1,42 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

