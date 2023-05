CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE steigt am Freitagnachmittag

Aktien in diesem Artikel CANCOM 32,50 EUR

Die CANCOM SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:43 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 32,64 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die CANCOM SE-Aktie bei 32,94 EUR. Bei 32,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 14.417 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (39,12 EUR) erklomm das Papier am 06.05.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,56 Prozent. Bei 23,04 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 41,67 Prozent würde die CANCOM SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 40,10 EUR aus.

CANCOM SE ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von CANCOM SE wird am 11.05.2023 gerechnet. Experten kalkulieren am 09.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von CANCOM SE.

