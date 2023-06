CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Montagmittag mit KursVerlusten

Aktien in diesem Artikel CANCOM 28,40 EUR

-1,39% Charts

News

Analysen

Die CANCOM SE-Aktie musste um 11:44 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 28,48 EUR. Zwischenzeitlich weitete die CANCOM SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 28,42 EUR aus. Bei 28,74 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 9.655 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (38,62 EUR) erklomm das Papier am 04.06.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 35,60 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 30.09.2022 auf bis zu 23,04 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 40,40 EUR an.

CANCOM SE ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von CANCOM SE wird am 10.08.2023 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 14.08.2024.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

CANCOM SE-Aktie: Was Analysten im Mai vom Papier halten

CANCOM-Aktie hebt ab: CANCOM stockt Jahresziele dank KBC-Übernahme auf

CANCOM-Aktie büßt kräftig ein: Umbaukosten und Inflation belasten Ergebnis

Ausgewählte Hebelprodukte auf CANCOM SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CANCOM SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CANCOM SE

Bildquellen: Cancom SE