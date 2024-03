CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE legt am Mittwochnachmittag zu

Notierung im Blick

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 26,36 EUR zu.

Um 15:52 Uhr sprang die CANCOM SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 26,36 EUR zu. Die CANCOM SE-Aktie legte bis auf 26,42 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 26,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der CANCOM SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 24.536 Stück gehandelt.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 35,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CANCOM SE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 21,26 EUR ab. Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 19,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für CANCOM SE-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,956 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,80 EUR aus.

CANCOM SE ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CANCOM SE ein EPS von 0,27 EUR je Aktie vermeldet. CANCOM SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 329,55 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 329,55 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte CANCOM SE am 28.03.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von CANCOM SE rechnen Experten am 27.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,08 EUR je Aktie in den CANCOM SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Börse Frankfurt: TecDAX sackt am Mittag ab

Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Handelsstart leichter

XETRA-Handel: TecDAX liegt schlussendlich im Plus