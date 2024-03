CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE behauptet sich am Vormittag

Aktie im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von CANCOM SE. Mit einem Wert von 26,22 EUR bewegte sich die CANCOM SE-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die CANCOM SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:01 Uhr bei 26,22 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die CANCOM SE-Aktie bei 26,24 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die CANCOM SE-Aktie bis auf 26,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,20 EUR. Von der CANCOM SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 128 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 35,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2023). Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 25,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 21,26 EUR. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 23,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem CANCOM SE seine Aktionäre 2022 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,956 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 33,80 EUR an.

Am 10.11.2022 hat CANCOM SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,27 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CANCOM SE 0,27 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 329,55 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 329,55 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte CANCOM SE am 28.03.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 27.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem CANCOM SE-Gewinn in Höhe von 1,08 EUR je Aktie aus.

