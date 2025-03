CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittag höher

Aktienentwicklung

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die CANCOM SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 28,30 EUR.

Das Papier von CANCOM SE konnte um 11:44 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 28,30 EUR. Zwischenzeitlich stieg die CANCOM SE-Aktie sogar auf 29,14 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 61.256 CANCOM SE-Aktien.

Am 06.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 20,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 21,22 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CANCOM SE-Aktie 25,02 Prozent sinken.

CANCOM SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,05 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 30,00 EUR aus.

CANCOM SE ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,28 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,27 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 422,60 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 415,83 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.03.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 31.03.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,13 EUR je CANCOM SE-Aktie belaufen.

