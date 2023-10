CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE legt am Freitagvormittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 24,92 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:00 Uhr stieg die CANCOM SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 24,92 EUR. Die CANCOM SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 24,96 EUR. Mit einem Wert von 24,86 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.546 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 40,85 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 21.08.2023 auf bis zu 23,08 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 7,38 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 34,10 EUR aus.

Am 10.11.2022 hat CANCOM SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt.

CANCOM SE wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 09.11.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 14.11.2024.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zum Start mit Gewinnen

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Handelsende fester

Gewinne in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Mittwochshandels in der Gewinnzone