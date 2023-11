CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Montagnachmittag mit Einbußen

So bewegt sich CANCOM SE

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 24,26 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von CANCOM SE befand sich um 15:39 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 24,26 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die CANCOM SE-Aktie bis auf 24,26 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,66 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 28.710 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 44,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 21,26 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 33,70 EUR an.

CANCOM SE ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Am 09.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von CANCOM SE veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 14.11.2024.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Gewinne in Frankfurt: Am Nachmittag Gewinne im TecDAX

TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein CANCOM SE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Freitagshandel in Frankfurt: SDAX zum Ende des Freitagshandels fester