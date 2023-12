CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittwochmittag mit Einbußen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von CANCOM SE. Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 26,26 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die CANCOM SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 26,26 EUR ab. Bei 26,14 EUR markierte die CANCOM SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 26,36 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 26.927 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 35,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 33,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 21,26 EUR fiel das Papier am 26.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 19,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,40 EUR je CANCOM SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CANCOM SE am 10.11.2022. In Sachen EPS wurden 0,27 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CANCOM SE 0,27 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 329,55 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 329,55 EUR eingefahren.

CANCOM SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 28.03.2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

