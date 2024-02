CANCOM SE Aktie News: Anleger schicken CANCOM SE am Vormittag ins Minus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von CANCOM SE. Der CANCOM SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 29,88 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 29,88 EUR. Die CANCOM SE-Aktie sank bis auf 29,88 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.019 CANCOM SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 17,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.10.2023 bei 21,26 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 33,60 EUR für die CANCOM SE-Aktie aus.

Am 10.11.2022 legte CANCOM SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,27 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,27 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 329,55 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 329,55 EUR in den Büchern gestanden.

Die CANCOM SE-Bilanz für Q4 2023 wird am 28.03.2024 erwartet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 27.03.2025 erwartet.

