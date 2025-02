CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Freitagnachmittag leichter

So entwickelt sich CANCOM SE

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 25,34 EUR.

Um 15:46 Uhr fiel die CANCOM SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 25,34 EUR ab. Im Tief verlor die CANCOM SE-Aktie bis auf 25,16 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,48 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 14.364 CANCOM SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.07.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CANCOM SE-Aktie somit 25,47 Prozent niedriger. Am 12.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,22 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Verlust von 16,26 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,01 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CANCOM SE-Aktie bei 29,20 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CANCOM SE am 12.11.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,27 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat CANCOM SE mit einem Umsatz von insgesamt 422,60 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 415,83 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,63 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte CANCOM SE am 27.03.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass CANCOM SE ein EPS in Höhe von 1,21 EUR in den Büchern stehen haben wird.

