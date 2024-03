CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Donnerstagvormittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 26,22 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für die CANCOM SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 26,22 EUR. Das bisherige Tagestief markierte CANCOM SE-Aktie bei 26,22 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 26,40 EUR. Zuletzt wechselten 1.080 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Am 08.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 34,58 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 31,88 Prozent Luft nach oben. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,26 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,956 EUR je CANCOM SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der CANCOM SE-Aktie wird bei 33,80 EUR angegeben.

Am 10.11.2022 hat CANCOM SE die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,27 EUR gegenüber 0,27 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CANCOM SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 329,55 EUR im Vergleich zu 329,55 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte CANCOM SE am 28.03.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 27.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,08 EUR je CANCOM SE-Aktie.

