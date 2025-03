CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE verbilligt sich am Nachmittag

CANCOM SE im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der CANCOM SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,2 Prozent auf 27,26 EUR.

Die Aktie verlor um 15:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 27,26 EUR. Das Tagestief markierte die CANCOM SE-Aktie bei 27,00 EUR. Bei 27,64 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 41.167 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Am 06.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 34,00 EUR. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 19,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 12.11.2024 auf bis zu 21,22 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 28,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten CANCOM SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,05 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 30,00 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte CANCOM SE am 12.11.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,28 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CANCOM SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 422,60 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 415,83 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 31.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können CANCOM SE-Anleger Experten zufolge am 31.03.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,13 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

