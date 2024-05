CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittag auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 29,80 EUR abwärts.

Die CANCOM SE-Aktie musste um 11:44 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 29,80 EUR abwärts. In der Spitze fiel die CANCOM SE-Aktie bis auf 29,74 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 30,18 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 7.642 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Am 10.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,16 EUR an. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 10,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,26 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,01 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 34,64 EUR je CANCOM SE-Aktie an.

CANCOM SE ließ sich am 28.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,09 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 459,87 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CANCOM SE einen Umsatz von 367,80 Mio. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte CANCOM SE am 14.05.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 20.05.2025 dürfte CANCOM SE die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,42 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

