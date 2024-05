CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Nachmittag kaum verändert

Blick auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der CANCOM SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 29,98 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr bei 29,98 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die CANCOM SE-Aktie bisher bei 30,18 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die CANCOM SE-Aktie bis auf 29,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 30,18 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 35.662 CANCOM SE-Aktien.

Am 10.05.2023 markierte das Papier bei 33,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CANCOM SE-Aktie 10,61 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (21,26 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die CANCOM SE-Aktie 41,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im Vorjahr hatte CANCOM SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 34,64 EUR für die CANCOM SE-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CANCOM SE am 28.03.2024 vor. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CANCOM SE 0,09 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 25,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 367,80 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 459,87 Mio. EUR ausgewiesen.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.05.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 20.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von CANCOM SE.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CANCOM SE einen Gewinn von 1,42 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

