CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag stabil

Kurs der CANCOM SE

Die Aktie von CANCOM SE zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Die CANCOM SE-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 29,96 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:01 Uhr die CANCOM SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 29,96 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die CANCOM SE-Aktie bei 30,18 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die CANCOM SE-Aktie bis auf 29,96 EUR. Bei 30,18 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 149 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.05.2023 bei 33,16 EUR. 10,68 Prozent Plus fehlen der CANCOM SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 21,26 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten CANCOM SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,01 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der CANCOM SE-Aktie wird bei 34,64 EUR angegeben.

CANCOM SE ließ sich am 28.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte CANCOM SE einen Gewinn von 0,09 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 25,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 367,80 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 459,87 Mio. EUR ausgewiesen.

CANCOM SE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 14.05.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von CANCOM SE rechnen Experten am 20.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je CANCOM SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,42 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

TecDAX aktuell: So entwickelt sich der TecDAX aktuell

Gewinne in Frankfurt: SDAX notiert mittags im Plus

Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX mittags fester