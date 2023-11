CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE tendiert am Dienstagvormittag tiefer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Der CANCOM SE-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,3 Prozent auf 24,10 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 08:56 Uhr 1,3 Prozent auf 24,10 EUR. Das bisherige Tagestief markierte CANCOM SE-Aktie bei 24,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,36 EUR. Bisher wurden heute 133 CANCOM SE-Aktien gehandelt.

Am 07.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CANCOM SE-Aktie somit 31,34 Prozent niedriger. Bei 21,40 EUR fiel das Papier am 26.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 12,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,70 EUR.

Am 10.11.2022 äußerte sich CANCOM SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals.

Voraussichtlich am 09.11.2023 dürfte CANCOM SE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte CANCOM SE möglicherweise am 14.11.2024 präsentieren.

