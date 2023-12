CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE fällt am Donnerstagmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 26,76 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie notierte um 11:13 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 26,76 EUR. Das Tagestief markierte die CANCOM SE-Aktie bei 26,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,66 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten CANCOM SE-Aktien beläuft sich auf 3.578 Stück.

Bei einem Wert von 35,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CANCOM SE-Aktie somit 23,76 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.10.2023 bei 21,26 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 20,55 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,40 EUR.

CANCOM SE veröffentlichte am 10.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,27 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CANCOM SE 0,27 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 329,55 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 329,55 EUR in den Büchern gestanden.

Am 28.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von CANCOM SE veröffentlicht werden.

