CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Das Papier von CANCOM SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 26,70 EUR ab.

Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 26,70 EUR. Die CANCOM SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 26,66 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,66 EUR. Bisher wurden via XETRA 183 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,10 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,26 EUR ab. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 25,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die CANCOM SE-Aktie im Durchschnitt mit 33,40 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CANCOM SE am 10.11.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,27 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,27 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 329,55 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 329,55 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 28.03.2024 terminiert.

