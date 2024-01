CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Montagmittag im Minus

Aktie im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 27,80 EUR.

Der CANCOM SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 27,80 EUR. Das bisherige Tagestief markierte CANCOM SE-Aktie bei 27,64 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,84 EUR. Bisher wurden heute 13.157 CANCOM SE-Aktien gehandelt.

Am 07.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 35,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 26,26 Prozent Plus fehlen der CANCOM SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,26 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Verlust von 23,53 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 33,40 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte CANCOM SE am 10.11.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,27 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 329,55 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CANCOM SE 329,55 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.03.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 27.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von CANCOM SE.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Börse Frankfurt: TecDAX verliert zum Ende des Freitagshandels

Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX am Mittag in Rot

Börse Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Freitagmittag schwächer