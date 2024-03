CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE fällt am Nachmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,7 Prozent auf 26,30 EUR nach.

Das Papier von CANCOM SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 26,30 EUR abwärts. Die CANCOM SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 26,30 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,74 EUR. Bisher wurden via XETRA 44.887 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 34,00 EUR markierte der Titel am 17.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 29,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (21,26 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CANCOM SE-Aktie 19,16 Prozent sinken.

CANCOM SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,956 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der CANCOM SE-Aktie wird bei 33,80 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte CANCOM SE am 10.11.2022 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,27 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 329,55 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 329,55 EUR.

Voraussichtlich am 28.03.2024 dürfte CANCOM SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 27.03.2025.

In der CANCOM SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,08 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

