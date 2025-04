CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE schiebt sich am Nachmittag vor

So entwickelt sich CANCOM SE

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,4 Prozent auf 24,30 EUR zu.

Um 15:51 Uhr sprang die CANCOM SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,4 Prozent auf 24,30 EUR zu. Die CANCOM SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 24,40 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,75 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 46.959 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.07.2024 bei 34,00 EUR. 39,92 Prozent Plus fehlen der CANCOM SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,22 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,02 EUR. Im Vorjahr hatte CANCOM SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 30,25 EUR aus.

CANCOM SE gewährte am 31.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel hatte CANCOM SE 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 479,68 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 459,87 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von CANCOM SE wird am 13.05.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 07.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,31 EUR je CANCOM SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: So performt der SDAX am Nachmittag

Angespannte Stimmung in Frankfurt: So performt der TecDAX nachmittags

Minuszeichen in Frankfurt: SDAX zeigt sich mittags schwächer